عاجل بالفيديو انفجار وحريق في مبنى بمدينة أبوظبي

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تحدث صحفيون برازيليون مشاركون في تغطية كأس العالم للأندية يتحدثون عن انفجار وحريق في مبنى وسط أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
فيما لم تتحدث اي مصارد إعلامية إماراتية عن تلك الاخبار المتداولة نشر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصيريظهر حريق في احد بنايات العاصمة الإماراتية.
هذا وتعرضت الامارات لقصف من ميليشات الحوثي خلال الشهر الجاري.