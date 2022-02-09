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عاجل بالفيديو انفجار وحريق في مبنى بمدينة أبوظبي

الأربعاء 09 فبراير-شباط 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص
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تحدث صحفيون برازيليون مشاركون في تغطية كأس العالم للأندية يتحدثون عن انفجار وحريق في مبنى وسط أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

فيما لم تتحدث اي مصارد إعلامية إماراتية عن تلك الاخبار المتداولة نشر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصيريظهر حريق في احد بنايات العاصمة الإماراتية.

هذا وتعرضت الامارات لقصف من ميليشات الحوثي خلال الشهر الجاري.

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