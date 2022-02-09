عاجل..التحالف يشن سلسلة ضربات جوية على مواقع للمليشيات بصنعاء

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شنت مقاتلات التحالف قبل قليل سلسلة ضربات جوية على مواقع متفرقة للمليشيات في صنعاء.
وذكرت مصادر مأرب برس في صنعاء بأن الضربات الجوية استهدفت مواقع المليشيات في منطقة الحفا والصباحة فيما لايزال التحليق مستمر.