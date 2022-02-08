”علي محسن الأحمر“ يشدد على ضرورة بذل الجهود لمواجهة التحديات حتى استعادة الدولة

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شدد نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر الثلاثاء، على ضرورة بذل الجهود لمواجهة التحديات حتى استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية.
وأشار "الأحمر" خلال اتصال هاتفي بقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح بالتقدم الميداني الجديد الذي يحققه الجيش في جبهات القتال بمحافظة حجة واستعادتهم لمدينة حرض من قبضة الحوثيين، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.
وأضاف أن الشعب اليمني بمختلف فئاته وأطيافه يقفون صفاً واحداً خلف جهود الجيش.
بدوره، أكد قائد المنطقة العسكرية الخامسة، اللواء الركن يحي صلاح، مضي أبطال الجيش والمقاومة قدمًا حتى تحقيق النصر، وتحرير كامل تراب الوطن.
وقال اللواء صلاح، إن سواعد الجيش والأمن والمقاومة، ودعم التحالف كفيلة برفع المعاناة عن اليمنيين، وردع مشروع إيران التخريبي التوسعي.