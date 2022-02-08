حزب ”الاصلاح“ ينعي القيادي ”المعمري“

الثلاثاء 08 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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توفى اليوم الثلاثاء أحد قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح التربوي سالم حسن المعمري، في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة بعد صراع مع المرض.

ونعى حزب الإصلاح بمحافظة تعز، الشيخ المعمري أحد قيادته وعلما من أعلام الوطن والنضال المتعدد في مختلف المجالات.

وقال الحزب في بيان النعي "نحن إذ نودع المعمري لنستذكر شخصية فذة، وقيادي عاش منحازا لقيم الحق والعدل، والخير، وترك بصمة لا تمحى من خلال دوره القيادي، واسهاماته الاجتماعية والتربوية ما يجعل رحيله خسارة كبيرة للإصلاح، وللوطن ومحافظة تعز على وجه الخصوص.

وعبر الاصلاح بهذه الخسارة الأليمة عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وأولاد وتلاميذ ومحبي الفقيد الراحل، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميعا الصبر والسلوان.