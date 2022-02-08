ما أهمية تحرير مدينة «حرض» بمحافظة حجة من مليشيات الحوثي ؟..تقرير ”علي محسن الأحمر“ يشدد على ضرورة بذل الجهود لمواجهة التحديات حتى استعادة الدولة حزب ”الاصلاح“ ينعي القيادي ”المعمري“ لردع الحوثي ..قائد القيادة المركزية الأمريكية يكشف عن سلاح نوعي جديد سيصل الإمارات بعد أسبوع توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء لإنهاء أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي رئيس الوزراء يوجه بسرعة حل مشكلة المشتقات النفطية والغاز المنزلي الفريق «بن عزيز» :الانتصارات ستتوالى في كافة الجبهات والمحاور حتى تحرير كامل اليمن من أذناب إيران-فيديو في خطوات استباقية ...تركيا توضح قرارها تطبيع العلاقات مع إسراييل وتكشف التفاصيل رئيس الوزراء يشدد على توجيه المساعدات بشكل فاعل لتخفيف الازمة الإنسانية شاهد.. الطاولة التي جلس حولها بوتين وماكرون تثير زوبعة كبيرة وسيل من التعليقات الطريفة
توفى اليوم الثلاثاء أحد قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح التربوي سالم حسن المعمري، في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة بعد صراع مع المرض.
ونعى حزب الإصلاح بمحافظة تعز، الشيخ المعمري أحد قيادته وعلما من أعلام الوطن والنضال المتعدد في مختلف المجالات.
وقال الحزب في بيان النعي "نحن إذ نودع المعمري لنستذكر شخصية فذة، وقيادي عاش منحازا لقيم الحق والعدل، والخير، وترك بصمة لا تمحى من خلال دوره القيادي، واسهاماته الاجتماعية والتربوية ما يجعل رحيله خسارة كبيرة للإصلاح، وللوطن ومحافظة تعز على وجه الخصوص.
وعبر الاصلاح بهذه الخسارة الأليمة عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وأولاد وتلاميذ ومحبي الفقيد الراحل، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميعا الصبر والسلوان.