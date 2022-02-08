لردع الحوثي ..قائد القيادة المركزية الأمريكية يكشف عن سلاح نوعي جديد سيصل الإمارات بعد أسبوع

الثلاثاء 08 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، اليوم الثلاثاء، إن النظام الدفاعي الإماراتي كان “فعالا” في التصدي للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها الإمارات من قبل مليشيات الحوثي الإيرانية، مشدداً على أن بلاده ستدعم دولة الإمارات “لتحسين نظامها الدفاعي وتعزيز قدراته”.

وأوضح الجنرال كينيث ماكنزي، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، إن “الولايات المتحدة تتعاون مع الإمارات ومع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير حلول أكثر فعالية، لإيقاف الهجمات باستخدام الطائرات بدون طيار”.

وأضاف: “يسعدنا أن نرى الاستخدام الفعال لنظام الدفاع المضاد للصواريخ (ثاد) في الإمارات، وأعلم أن ذلك يطمئن الجميع في الإمارات، وسنستمر في التعاون مع الدولة لتطوير أنظمة دفاعية أكثر فعالية في المستقبل”.

نظام لاكتشاف الطائرات المسيرة

واستطرد الجنرال الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط: “نحن نعمل مع شركائنا في المنطقة ومع شركات تطوير التقنيات الدفاعية في الولايات المتحدة، لتطوير حلول من شأنها أن تتعامل مع الطائرات بدون طيار قبل أن يتم إطلاقها”.

ويهدف هذا النظام إلى اكتشاف الطائرات بدون طيار والتعامل معها قبل إطلاقها.

كما أكد أن زيارته الحالية إلى دولة الإمارات تأتي في سياق تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع الدولة، والتأكيد على استمرار دعمها من جانب الولايات المتحدة.

وتابع ماكينزي: “على الرغم من أن الهجمات على الإمارات مقلقة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الدولة لديها أحد أكثر الجيوش احترافية في المنطقة، وأعتقد أن الإمارات مكان آمن للغاية”.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن الولايات المتحدة سارعت لدعم صديقتها الإمارات، قائلا: “أرسلنا المدمرة الصاروخية الموجهة (يو إس إس كول)، التي تتمتع بقدرات دفاعية كبيرة ضد الصواريخ الباليستية. وستقوم المدمرة بدوريات في مياه الإمارات، والعمل عن كثب مع الجانب الإماراتي لحماية الدولة”.

منظومة مضادات للصواريخ

وأضاف: “كما سنرسل إلى الإمارات سربا من مقاتلات (إف – 22) المتطورة بعد أسبوع من الآن، وهي من أفضل مقاتلات التفوق الجوي في العالم”.

وبخصوص التقارير حول إمكانية إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية والتأثير المحتمل لمثل هذه الخطوة، قال ماكنزي: “سأترك التطرق لهذا الموضوع للدبلوماسيين الأمريكيين، لكني سأقول إن الحوثيين يتصرفون بشكل طائش وغير مسؤول وهم يهاجمون الإمارات ويستمرون في مهاجمة المملكة السعودية”.

وبشأن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، خلال غارة أمريكية، ضمن جهود مكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا، الأربعاء الماضي، قال ماكنزي: “أعتقد أن التخلص من زعيم داعش يجعل من الصعب على التنظيم تنسيق أنشطته في جميع أنحاء العالم”.

وأوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تريد احتواء تهديد داعش “محليا وإقليميا”، حتى تتمكن قواتها الأمنية من “التعامل معهم على الفور بدلا من السماح لهم بتنسيق أنشطتهم في جميع أنحاء العالم، وشن هجمات كبيرة ومدمرة”.

وبخصوص أفغانستان، أكد الجنرال أن بلاده “تراقب الوضع عن كثب”، مشيرا إلى “قلق” الولايات المتحدة من إمكانية قيام داعش خراسان والقاعدة بتنسيق هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.