توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء لإنهاء أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي رئيس الوزراء يوجه بسرعة حل مشكلة المشتقات النفطية والغاز المنزلي الفريق «بن عزيز» :الانتصارات ستتوالى في كافة الجبهات والمحاور حتى تحرير كامل اليمن من أذناب إيران-فيديو في خطوات استباقية ...تركيا توضح قرارها تطبيع العلاقات مع إسراييل وتكشف التفاصيل رئيس الوزراء يشدد على توجيه المساعدات بشكل فاعل لتخفيف الازمة الإنسانية شاهد.. الطاولة التي جلس حولها بوتين وماكرون تثير زوبعة كبيرة وسيل من التعليقات الطريفة ماذا حل بالبئر التي سقط فيها الطفل ريان ؟ أهمية استراتيجية كبيرة لتحرير مدينة حرض الحدودية مع السعودية عسكريا واقتصاديا وانسانيا أسعار صرف العملات وسعر الذهب في تداولات اليوم بصنعاء وعدن الطيران يعاود شن الغارات على العاصمة صنعاء
وجه رئيس الحكومة معين عبدالملك اليوم الثلاثاء، شركتي النفط والغاز بتوجيهات عاجلة من رئيس الوزراء لإنهاء أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي سرعة تنفيذ الإجراءات المقترحة لتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي مع حل الإشكالات التي تسببت في الاختناقات التموينية.
وقال "عبدالملك" خلال اجتماع مشترك عقده مع وزارة النفط والمعادن والبنك المركزي وشركة النفط ومصافي عدن، إنه يجب تنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ القرار، والعمل على تحقيق الأهداف لتوفير احتياجات المواطنين وتعزيز إيرادات الدولة، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.
وبدوره، أكد وزير النفط عبدالسلام باعبود أن أزمة المشتقات النفطية في طريقها للإنفراج مع وصول عدد من السفن ووجود آلية عاجلة لسرعة توزيعها على المحطات، بينما تم حل أزمة الغاز المنزلي وتجاوز إشكالات حدثت وأدت إلى تأخر وصول قاطرات الغاز.