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توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء لإنهاء أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي

الثلاثاء 08 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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وجه رئيس الحكومة معين عبدالملك اليوم الثلاثاء، شركتي النفط والغاز بتوجيهات عاجلة من رئيس الوزراء لإنهاء أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي سرعة تنفيذ الإجراءات المقترحة لتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي مع حل الإشكالات التي تسببت في الاختناقات التموينية.

 

وقال "عبدالملك" خلال اجتماع مشترك عقده مع وزارة النفط والمعادن والبنك المركزي وشركة النفط ومصافي عدن، إنه يجب تنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ القرار، والعمل على تحقيق الأهداف لتوفير احتياجات المواطنين وتعزيز إيرادات الدولة، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

 

وبدوره، أكد وزير النفط عبدالسلام باعبود أن أزمة المشتقات النفطية في طريقها للإنفراج مع وصول عدد من السفن ووجود آلية عاجلة لسرعة توزيعها على المحطات، بينما تم حل أزمة الغاز المنزلي وتجاوز إشكالات حدثت وأدت إلى تأخر وصول قاطرات الغاز.

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