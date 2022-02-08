رئيس الوزراء يشدد على توجيه المساعدات بشكل فاعل لتخفيف الازمة الإنسانية

الثلاثاء 08 فبراير-شباط 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 273

أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على الدور المحوري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في إنجاح البرامج والخطط والحشد اللازم للاستجابة الإنسانية وتحقيق التعافي الاقتصادي، وتعزيز علاقات التعاون مع شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة والصناديق الاقليمية والدولية.

وشدد رئيس الوزراء خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع لقيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، على مضاعفة الجهود لتوفير بيئة العمل المناسبة للشركاء الدوليين وتوجيه المساعدات بشكل فاعل لتخفيف حدة الازمة الإنسانية، والتركيز على البرامج التنموية.. منوها بالجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتعاون الدولي في هذا الجانب، بما في ذلك التنسيق لاستئناف المشاريع المتعثرة مع استقطاب مشاريع تنموية جديدة.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، بالعمل على تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية وتسهيل عمل المنظمات الدولية في اليمن وتعزيز الرقابة والمتابعة والتقييم لادائها.

واطلع رئيس الوزراء من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب على تقارير حول أداء وانشطة الوزارة وما نفذته خلال العام الماضي، وخططها للعام الحالي.. مشيرا الى جهود الوزارة لتنظيم عمل المنظمات الدولية، وكذا التنسيق مع شركاء اليمن لاستئناف المشاريع المتعثرة سواء الممولة عبر منح او قروض، والاتفاق على مشاريع جديدة.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثه.