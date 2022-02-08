أسعار صرف العملات وسعر الذهب في تداولات اليوم بصنعاء وعدن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء واسعار الذهب في صنعاء وعدن..
الأسعار في صنعاء:
شراء الدولار 601
بيع الدولار 603
شراء السعودي 158.60
بيع السعودي 158.80
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1065
بيع الدولار 1070
شراء السعودي 280
بيع السعودي 283
أسعار الذهب في صنعاء
جنيه الذهب
شراء = 246,000 ريال
بيع = 249,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 30,000 ريال
بيع = 32,500 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 432,000 ريال
بيع = 437,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 54,000 ريال
بيع = 57,000 ريال