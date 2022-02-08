آخر الاخبار

شاهد.. الطاولة التي جلس حولها بوتين وماكرون تثير زوبعة كبيرة وسيل من التعليقات الطريفة ماذا حل بالبئر التي سقط فيها الطفل ريان ؟ أهمية استراتيجية كبيرة لتحرير مدينة حرض الحدودية مع السعودية عسكريا واقتصاديا وانسانيا أسعار صرف العملات وسعر الذهب في تداولات اليوم بصنعاء وعدن الطيران يعاود شن الغارات على العاصمة صنعاء الاقتتال بين فصائل الانتقالي يؤكد خطورة تأخير تنفيذ بنود اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري انقطاع الإنترنت عن محافظة مأرب أجواء باردة الى شديدة البرودة خلال الساعات المقبلة ثلاثة تغييرات جلدية مقلقة وواضحة قد تعني الإصابة بسرطان الثدي...لا تفوتك أمريكا ترسل سربا من "أفضل مقاتلات التفوق الجوي في العالم" إلى الإمارات وتوجه رسالة إلى "الحوثي

أسعار صرف العملات وسعر الذهب في تداولات اليوم بصنعاء وعدن

الثلاثاء 08 فبراير-شباط 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 772

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء واسعار الذهب في صنعاء وعدن..

الأسعار في صنعاء: 

 شراء الدولار 601

بيع الدولار 603

شراء السعودي 158.60

بيع السعودي 158.80

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 1065

بيع الدولار 1070

شراء السعودي 280

بيع السعودي 283

أسعار الذهب في صنعاء

 جنيه الذهب

شراء = 246,000 ريال 

بيع = 249,000 ريال 

 جرام عيار 21 

شراء = 30,000 ريال 

بيع = 32,500 ريال 

أسعار الذهب في عدن

 جنيه الذهب

شراء = 432,000 ريال 

بيع = 437,000 ريال 

جرام عيار 21 

شراء = 54,000 ريال 

بيع = 57,000 ريال

إقراء أيضاً
أهمية استراتيجية كبيرة لتحرير مدينة حرض الحدودية مع السعودية عسكريا واقتصاديا وا
الطيران يعاود شن الغارات على العاصمة صنعاء
الاقتتال بين فصائل الانتقالي يؤكد خطورة تأخير تنفيذ بنود اتفاق الرياض بشقيه الأم
انقطاع الإنترنت عن محافظة مأرب
أجواء باردة الى شديدة البرودة خلال الساعات المقبلة
باسناد من التحالف.. قوات ”الشرعية“ تواصل تقدمها شمالي غرب مأرب وتقترب من ”مفرق ال
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس