أسعار صرف العملات وسعر الذهب في تداولات اليوم بصنعاء وعدن

الثلاثاء 08 فبراير-شباط 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء واسعار الذهب في صنعاء وعدن..

الأسعار في صنعاء:

شراء الدولار 601

بيع الدولار 603

شراء السعودي 158.60

بيع السعودي 158.80

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار 1065

بيع الدولار 1070

شراء السعودي 280

بيع السعودي 283

أسعار الذهب في صنعاء

جنيه الذهب

شراء = 246,000 ريال

بيع = 249,000 ريال

جرام عيار 21

شراء = 30,000 ريال

بيع = 32,500 ريال

أسعار الذهب في عدن

جنيه الذهب

شراء = 432,000 ريال

بيع = 437,000 ريال

جرام عيار 21

شراء = 54,000 ريال

بيع = 57,000 ريال