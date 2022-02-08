الطيران يعاود شن الغارات على العاصمة صنعاء

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عاودت مقاتلات التحالف العربي،ظهر اليوم الثلاثاء، شن غارات على مواقع في العاصمة صنعاء.
واستهدف الطيران بـ4 غارات منطقة الحفا بمديرية السبعين بأمانة العاصمة.
ومساء امس الاثنين اعلن التحالف بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء .
وقال ان العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.