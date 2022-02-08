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انقطاع الإنترنت عن محافظة مأرب

الثلاثاء 08 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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انقطعت خدمة الانترنت، اليوم الثلاثاء، في محافظة مأرب (شمال شرق اليمن).

وقالت مصادر مطلعة ان خروج خدمة الانترنت في محافظة مارب سببه قطع في كابل الالياف الضوئية بين حصوين والغيظة (شرقي اليمن)

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