الأمم المتحدة تعلن تخفيض مساعداتها الغذائية في اليمن

الثلاثاء 08 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أنها ستخفض حجم مساعداتها الغذائية المقدمة لـ 11 مليون يمني، بسبب نقص التمويل.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن عبر "تويتر"، إن "نقص التمويل يهدد بقطع الدعم المنقذ للحياة لملايين الأشخاص".

وأضاف: "في القريب العاجل، سيضطر 11 مليون شخص إلى الاعتماد على حصص غذائية مخفضة، وقد يفقد 4.6 مليون شخص إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة".

وتوقع المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، "إجراء مزيد من التخفيضات ما لم يتم تلقي التمويل بشكل عاجل".

كاراجر: عدم تسديد صلاح لركلة جزاء في النهائي جنون ويشبه ما حصل مع رونالدو كاراجر: عدم تسديد صلاح لركلة جزاء في النهائي جنون ويشبه ما حصل مع رونالدو مقترحات من وفي 6 يناير الماضي، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن "خطة الاستجابة الانسانية المخصصة لليمن لعام 2021 تلقت ما نسبته 58 في المائة من الاحتياجات التمويلية، مما يترك فجوة في التمويل بـ 1.6 مليار دولار، تضطر وكالات الإغاثة إزاءها إلى تقليص البرامج الحيوية وإغلاقها، كما تتراجع خدمات الصحة الإنجابية والمياه والحماية وغيرها من البرامج"، مؤكداً "تخفيض المساعدة الغذائية الطارئة لثمانية ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد".

ويعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 80 % من الشعب اليمني- أي أكثر من 24 مليون شخص- إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، فيما يعيش 50 ألف يمني يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، في حين أن 5 ملايين على بعد خطوة واحدة منها، حسب الأمم المتحدة