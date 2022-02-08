صرخة من نازحي مأرب.. ”أوقفوا انتهاكات الحوثيي“ الأمم المتحدة تعلن تخفيض مساعداتها الغذائية في اليمن ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى 40 دولاراً في عدن التحالف يستضيف وفدا أمميا لمناقشة ملابسات هجوم سجن صعدة النهضة التونسية تصدر أول بيان شديد اللهجة بشأن قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء قيادي حوثي يقتل 8 من أفراد اسرته بينهم والدته و4 أطفاله الشدادي يفتح وحدة صحية النازحين في مخيم الجفينة جولة جديدة حاسمة.. شروط إيران تهدد بنسف مفاوضات فيينا محافظ شبوة يتحدث عن عودة خبراء اجانب لتشغيل الشركات النفطية بالمحافظة ويؤكد :أولوياتنا تطبيع الأوضاع وتوحيد الصف الوطني العثور على جثه طالب مشنوقا بجامعة صنعاء
أعلن التحالف الذي تقوده السعودية، استضافة وفد أممي اليوم الثلاثاء في الرياض، لمناقشة مزاعم الهجوم على سجن صعدة الذي أودى بحياة أكثر من 90 شخصا وإصابة العشرات.
وذكر التحالف في بيان نشرته وكالة "واس" السعودية، أنه وجه الدعوة لمنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، ومكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لزيارة مقره في الرياض، من أجل مناقشة ملابسات الهجوم الدامي.
وأكد التحالف، التزامه بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية التي يشنها داخل اليمن، في تجديد لنفي مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في الـ21 من الشهر الماضي، وسط تصعيد عسكري كبير.
وبعد نفي تنفيذ أي عمليات في صعدة بالتزامن مع هجوم سجن صعدة، أعلن التحالف في بيانات لاحقه أنه نفذ هجوما جويا على مقر معسكر الأمن المركزي الخاضع للحوثيين بصعدة، في إشارة إلى أن السجن كان ينفذ به مهام عسكرية.
وقالت المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة التي زارت مسرح الحادثة أواخر الشهر الماضي، إنها خلال الزيارة " لم تر أي علامات تشير إلى أن الموقع الذي كان ثكنة في السابق، لا يزال يقوم بوظيفة عسكرية"، مشيرة إلى الطلب من التحالف مشاركة معلوماتهم مع الأمم المتحدة.