التحالف يستضيف وفدا أمميا لمناقشة ملابسات هجوم سجن صعدة

الثلاثاء 08 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن التحالف الذي تقوده السعودية، استضافة وفد أممي اليوم الثلاثاء في الرياض، لمناقشة مزاعم الهجوم على سجن صعدة الذي أودى بحياة أكثر من 90 شخصا وإصابة العشرات.

وذكر التحالف في بيان نشرته وكالة "واس" السعودية، أنه وجه الدعوة لمنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، ومكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لزيارة مقره في الرياض، من أجل مناقشة ملابسات الهجوم الدامي.

وأكد التحالف، التزامه بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية التي يشنها داخل اليمن، في تجديد لنفي مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في الـ21 من الشهر الماضي، وسط تصعيد عسكري كبير.

وبعد نفي تنفيذ أي عمليات في صعدة بالتزامن مع هجوم سجن صعدة، أعلن التحالف في بيانات لاحقه أنه نفذ هجوما جويا على مقر معسكر الأمن المركزي الخاضع للحوثيين بصعدة، في إشارة إلى أن السجن كان ينفذ به مهام عسكرية.

وقالت المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة التي زارت مسرح الحادثة أواخر الشهر الماضي، إنها خلال الزيارة " لم تر أي علامات تشير إلى أن الموقع الذي كان ثكنة في السابق، لا يزال يقوم بوظيفة عسكرية"، مشيرة إلى الطلب من التحالف مشاركة معلوماتهم مع الأمم المتحدة.