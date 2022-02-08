قيادي حوثي يقتل 8 من أفراد اسرته بينهم والدته و4 أطفاله

الثلاثاء 08 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أقدم قيادي في ميليشيا الحوثي الإرهابية، الأحد، على تصفية 8 من أفراد أسرته بينهم نساء واطفال شمال محافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء).

وبحسب مصادر محلية، فان القيادي الحوثي المدعو، جمال الكبسي، المنحدر من مدينة معبر، أقدم على قتل والدته وشقيقه وزوجته وأربعة من أطفاله وزوجة والده".

واوضحت المصادر ان المدعو الكبسي كان يعمل مشرفا لدى ميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة حجة.

وتتكررت جرائم قتل عناصر ميليشيات الحوثي لأقاربهم بشكل كبير في السنوات الأخيرة.