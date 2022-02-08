الشدادي يفتح وحدة صحية النازحين في مخيم الجفينة

الثلاثاء 08 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-خاص

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افتتح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي ، اليوم، وحدة صحية للنازحين في مخيم الجفينة جنوب مدينة مأرب والمنفذة من قبل منظمة الأمين للمساندة الإنسانية وتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وخلال التدشين أطلع الدكتور الشدادي على الخدمات الصحية المجانية التي تقدمها الوحدة الصحية للأسر النازحة ضمن مشروع خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية في اليمن .

مؤكدا أن مكتب الصحة سيعمل على دعم الوحدة بالإمكانات المتوفرة والأدوية وسيعمل على متابعة أداء الوحدة ومستوى خدماتها..، آملا في أن يقوم مركز الملك سلمان بتوسيع الوحدة الصحية لتغطي خدماتها الأعداد الكبيرة من الأسر النازحة في المخيم.

وفي سياق متصل تفقد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز الشدادي ومعه مدير مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية المدرسية بالجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب (الأمين للمسانده الإنسانية ) محمد البنا على سير أداء الفرق الطبية العاملة في مدارس مخيم الجفينة الأساسية وهي ( التحرير، اليرموك، النصر، صفية ،الوحدة وعمار بن ياسر ) ضمن مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية المدرسية للطلاب والطالبات والكوادر التعليمية التي تنفذها الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث (الأمين للمسانده الإنسانية ) ، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واستمع الشدادي من مدراء المدارس والفرق الطبية العاملة في المدارس لشرح موجز عن الخدمات العلاجية والدعم النفسي المقدم للطلاب والطالبات في مدارس المخيم والتي تستمر حتى نهاية العام الدراسي .

إلى ذلك، تفقد الدكتور الشدادي سير العمل في المقر المؤقت لمستشفى 26سبتمبر في مخيم الجفينة والذي يقدم خدماته الصحية والعلاجية للنازحين ، وطاف بأقسام وعيادات المستشفى وتعرف من مدير المستشفى أمين مبروك على الخدمات التي يؤديها والاحتياجات التي يفتقر إليها المستشفى والعمل على توفيرها .