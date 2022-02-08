العثور على جثه طالب مشنوقا بجامعة صنعاء

الثلاثاء 08 فبراير-شباط 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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عُثر على جثمان طالب اليوم الاثنين قرب إحدى الكليات بجامعة صنعاء ، قتيلاً، بظروف وملابسات غامضة.

وقالت مصادر طلابية، إنه عثر على جثة أحد طلاب جامعة صنعاء، قتيلا، بالقرب من كلية الهندسة بجامعة صنعاء.

وأضافت المصادر، أن أحد الطلاب عثر عليه جثة هامدة، وهو متدلي من أحد الأشجار في الجهة الجنوبية الغربية بالقرب من موقف كلية الهندسة.

وبحسب المصادر، فإن الطالب يدعى "فيصل فهد المخلافي" وهو أحد طلاب كلية الإعلام بجامعة صنعاء، ولم تعرف ملابسات الحادثة حتى اللحظة.