”صمت سيكادا“.. أول عمل روائي لـ”عائشة بوشارب“

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صدرت مؤخرا رواية جديدة بعنوان "صمت سيكادا" للروائية عائشة بوشارب، عن دار معجزة للنشر والتوزيع – القاهرة، في 211 صفحة من القطع المتوسط.
و”صمت سيكادا" هي العمل الروائي الأول للكاتبة عائشة بوشارب، في روايتها تمزج بين الحب والانتقام.
وتدور احداث الرواية حول تانيلا الفتاة اليتيمة التي ترعرعت في وسط غريب، الى ان تم انقاذها من قبل مصطفى " الملاك الحارس " كما سمته الذي عوضها وشغفها بالاختراق فقدان ابويها قبل أن تكتشف ما يخفيه قدرها من مساوئ وأحزان قد غيرت مجرى حياتها وحولتها من شخص لا يسعه الحاق الأذى بنملة الى وحش لا يسعى سوى للانتقام .
حتى تتصادم طريقها مع الشاب الذي أفقده الانتقام شغفه بالحياة وما كان يعيش لأجله فيضعهما القدر على نفس المسار الى ان يحدث غير المتوقع.
فهل ترى يستمران في رحلتهما نحو الهاوية ام تتدخل قوى خارجية لتغير دربهما.
وتقدم عائشة بوشارب في هذه الرواية تصاعد رهيب في الأحداث وشغف يدفع القارء لالتهام صفحاتها باستمتاع دون ملل وكيف أن "تانيلا" بطلة الرواية تحولت من فتاة بريئة، إلى شبح لا يبحث إلا عن الانتقام ناهيك عن السرد المنمق للكاتبة وأسلوبها الجميل في الوصف الذي زين العمل وأضفى له عذوبة.
وستشارك الرواية في معرض القاهرة للكتاب 2022 عبر دار معجزة للنشر والتوزيع.