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شاهد الجيش يُضّيق الخناق على فلول الحوثي في عمق مدينة حرض بحجة - فيديو

الإثنين 07 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص
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واصلت قوات الشرعية لليوم الرابع على التوالي بإسناد من تحالف دعم الشرعية تضييق الخناق على الميليشيات الحوثية بمدينة حرض شمال غرب محافظة حجة، 

ونشر المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة مشاهد مصورة تظهر توغل قوات الجيش بأحياء مدينة حرض وسط انهيار واسع في صفوف المليشيات .

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