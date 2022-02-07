شاهد الجيش يُضّيق الخناق على فلول الحوثي في عمق مدينة حرض بحجة - فيديو

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واصلت قوات الشرعية لليوم الرابع على التوالي بإسناد من تحالف دعم الشرعية تضييق الخناق على الميليشيات الحوثية بمدينة حرض شمال غرب محافظة حجة،
ونشر المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة مشاهد مصورة تظهر توغل قوات الجيش بأحياء مدينة حرض وسط انهيار واسع في صفوف المليشيات .