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التحالف: دعونا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن والصليب الأحمر لزيارتنا

الإثنين 07 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الإثنين أنها قدمت دعوة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن والصليب الأحمر لزيارة التحالف لمناقشة سجن صعدة.

   

وأضاف التحالف "نستضيف غداً الثلاثاء منسق الشؤون الإنسانية باليمن لمناقشة مزاعم الحوثيين حول السجن بصعدة".

 

وأكد التحالف التزامه بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بعملياتنا العسكرية .

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