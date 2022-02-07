مقتل صحفي يمني أثناء تغطية المعارك شمالي البلاد

الإثنين 07 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قتل الصحفي اليمني مروان يوسف، اليوم الأحد، أثناء تغطيته المعارك الدائرة في مدينة حرض الاستراتيجية بمحافظة حجة شمالي البلاد.

وقال وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، عبد الباسط القاعدي، عبر تويتر: “استشهد الإعلامي البطل مروان يوسف (مصور بالمركز الإعلامي للمنطقة الخامسة التابعة للجيش)، أثناء تغطية المعارك بأحياء مدينة حرض بمحافظة حجة”.

وتدور مواجهات عنيفة في مدينة حرض بين الجيش اليمني والحوثيين، بعد إعلان الجيش استعادة معظم أجزاء المدينة وفرض حصاراً مطبق على المسلحين الحوثيين المتحصنين داخل بعض المباني.

وفي آخر تقرير، قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إنها رصدت 104 حالة انتهاك طالت وسائل إعلام وصحفيين في اليمن خلال العام 2021، وتوزعت بين حالات احتجاز حرية، ومنع ومصادرة طالت صحفيين ومقتنياتهم، وتهديد وتحريض، ومحاكمة، واعتداء، وحالات حرمان للصحفيين المعتقلين، وتعذيب وحالات إيقاف لوسائل إعلام ومستحقات صحفيين وحالات قتل.

وإجمالاً فإن الحريات الصحفية في اليمن التي وثقتها النقابة منذ العام 2015 وحتى نهاية العام 2021م بلغت 1400 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية، ارتكب منها الحوثيون867 انتهاك فيما توزعت الأطراف اليمنية الأخرى باقي الانتهاكات.