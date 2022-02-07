تجدد المعارك شمال غرب مأرب وقوات الجيش تستعيد مدرعة وتأسر طاقمها

الإثنين 07 فبراير-شباط 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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تجددت المعارك الليلة الماضية، بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية، في الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب (شمال غرب اليمن).



وقالت مصادر عسكرية، إن معارك عنيفة شهدتها الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب، تركزت أعنفها في جبهة رغوان.



وأضافت أن مليشيا الحوثي حاولت شن هجوم على مواقع الجيش في رغوان، إلاّ أن قوات الجيش تصدت للهجوم وقامت بهجوم معاكس كبدت خلاله مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية.



وأكدت المصادر استعادة قوات الجيش مدرعة عسكرية تابعة للحوثيين وأسر طاقهما، إضافة إلى أسلحة متوسطة وخفيفة.



وفي وقت سابق شنت مقاتلات التحالف العربي، ثلاث غارات جوية استهدفت منصة إطلاق صواريخ و تعزيزات لمليشيا الحوثي في نهم، شرقي صنعاء.

