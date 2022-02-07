ست حالات وفاة بفيروس كورونا باليمن وتسجيل اصابات جديدة

الإثنين 07 فبراير-شباط 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت وزارة الصحة في الحكومة الشرعية، الإثنين، تسجيل حالات وفاة وإصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

وقالت إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي في وزارة الصحة في بيان مقتضب، إنها سجلت 12 إصابة مؤكدة جديدة، توزعت على محافظات لحج بواقع خمس حالات وثلاث في الضالع ومثلها في حضرموت وحالة واحدة في سقطرى.

وأضافت أنها سجلت ست حالات وفاة منها خمس في حضرموت وحالة في الضالع، بالإضافة إلى 22 حالة شفاء تسع منها في تعز وخمس في لحج وأربع في الضالع ومثلها في حضرموت.

وبهذا الإعلان يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية إلى (11553) منها (2088) وفاة و(8355) تعافي.