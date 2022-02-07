دولة خليجية تعلن استحداث نوع جديد من تأشيرات الإقامة بميزات ذهبية

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أعلنت البحرين اليوم الاثنين، إنها استحدثت نوعا جديدا من تأشيرات الإقامة الدائمة لجذب المقيمين والمستثمرين والموهوبين وإبقائهم.
وستجدد تأشيرة الإقامة "الذهبية" التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، إلى أجل غير مسمى، وستمنح الحق في العمل بالبحرين والإقامة لأفراد الأسرة.
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة سبق وقررت منح الإقامة الذهبية ومدتها 10 سنوات، لعدة فئات.
وقالت إنه سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.