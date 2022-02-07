تفاصيل يوم دامي على الحوثيين في حرض.. معارك هي الأعنف وتعزيزات كبيرة دفعت بها المليشيات لفك الحصار والقتلى بالعشرات

الإثنين 07 فبراير-شباط 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تكبدت مليشيات الحوثي، خسائرة كبيرة، في يوم دامي، شهدته مدينة حرض بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن).

وفي التفاصيل لقي العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الاثنين، مصرعهم في معارك مع قوات الجيش الوطني بمدينة حرض.

وقالت مصادر ميدانية، إن معارك وصفت بالأعنف دارت صباح اليوم في مدينة حرض واستمرت حتى قبيل الظهر بين قوات الجيش الوطني بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، ومليشيا الحوثي الانقلابية، أسفرت عن دحر المليشيا و مقتل نحو 30 مسلح حوثي وتدمير عربة مدرعة وطقم ومخزن ذخائر.

وأضافت أن المعارك اندلعت إثر هجوم واسع شنته مليشيا الحوثي على المدينة من الجهة الشرقية في محاولة لفك الحصار عن عناصرها المحاصرين داخل المدينة، بعد استقدام تعزيزات كبيرة.

وأشارت المصادر ،أن المليشيا دفعت بتعزيزات كبيرة من عدة مناطق في والمحافظة والمحافظات المجاورة، فيما أجبرت مشايخ وقيادات مؤتمرية من أبناء حرض وبني حسن والشعاب المتواجدين في عبس على المشاركة في تلك المعارك بهدف التخلص منهم،بحسب يمن شباب.

وكانت قوات الجيش الوطني، قد تمكنت في وقت سابق من اليوم الأثنين، من السيطرة على أحياء جديدة داخل مدينة حرض وواصلت توغلها نحو قلب المدينة من ثلاثة محاور، عقب انتهاء المهلة الأخيرة التي منحتها لعناصر المليشيا لتسليم أنفسهم.

ومنذ الجمعة، تفرض قوات الجيش؛ الحصار عناصر مليشيات الحوثي في مدينة حرض، بعد عملية عسكرية واسعة انطلقت من عدة محاور بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية.