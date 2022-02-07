القضاء في الكويت يرفض طلبات اخلاء سبيل خلية متهمة بدعم وتمويل حزب الله

الإثنين 07 فبراير-شباط 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ذكرت وسائل إعلام كويتية اليوم الاثنين، أن قاضي تجديد الحبس قرر استمرار حبس 6 متهمين في خلية دعم وتمويل حزب الله اللبناني مالياً عبر لجان خيرية.

وأشار الإعلام المحلي إلى أن القاضي رفض طلبات إخلاء السبيل المقدمة من دفاع المتهمين.

ونقل عن مصدر مطلع تأكيده أن النيابة العامة انتهت من جمع التحريات والتحقيقات النهائية في القضية، حيث يتوقع صدور قرار في ملف القضية قريباً.

يذكر أن النيابة العامة الكويتية كانت قد قررت في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الجاري إخلاء سبيل ستة متهمين في القضية بكفالة مالية مع منعهم من السفر.

وكانت النيابة العامة الكويتية وجهت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، ثلاثة تهم للمتهمين في قضية تبرعات حزب الله، هي الانضمام إلى حزب محظور، غسل الأموال، والتخابر، بعد أن قررت حبس 18 متهما على ذمة التحقيق، وفي كانون الأول العام الماضي ضبطت خمسة أشخاص جدد في القضية ذاتها