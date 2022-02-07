تفاصيل يوم دامي على الحوثيين في حرض.. معارك هي الأعنف وتعزيزات كبيرة دفعت بها المليشيات لفك الحصار والقتلى بالعشرات القضاء في الكويت يرفض طلبات اخلاء سبيل خلية متهمة بدعم وتمويل حزب الله عاجل: 4 صواريخ حوثية على حرض ومثلث عاهم والتحالف يحدد من أين اطلقت باحث يمني يحصل على براءة اختراع في الهند منظمة حقوقية تكشف قيام ميليشيا الحوثي بتجنيد الإثيوبيين قسراً للقتال جنرال أميركي كبير يصل الإمارات ويتحدث عن سبب الهجمات الصاروخية الحوثية وعلاقة ايران خطوة عسكرية ألمانية بشأن أوكرانيا.. ورد على "الحلقة الأضعف دموع نجم مصري تشعل الإنترنت.. وتبكي الملايين "فكرة مجنونة" تجعلك شابا.. وتبعد شبح الشيخوخة عنك جريمة سرقة بالملايين تزعج العالم.. والفاعل "دولة منبوذة
ذكرت وسائل إعلام كويتية اليوم الاثنين، أن قاضي تجديد الحبس قرر استمرار حبس 6 متهمين في خلية دعم وتمويل حزب الله اللبناني مالياً عبر لجان خيرية.
وأشار الإعلام المحلي إلى أن القاضي رفض طلبات إخلاء السبيل المقدمة من دفاع المتهمين.
ونقل عن مصدر مطلع تأكيده أن النيابة العامة انتهت من جمع التحريات والتحقيقات النهائية في القضية، حيث يتوقع صدور قرار في ملف القضية قريباً.
يذكر أن النيابة العامة الكويتية كانت قد قررت في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الجاري إخلاء سبيل ستة متهمين في القضية بكفالة مالية مع منعهم من السفر.
وكانت النيابة العامة الكويتية وجهت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، ثلاثة تهم للمتهمين في قضية تبرعات حزب الله، هي الانضمام إلى حزب محظور، غسل الأموال، والتخابر، بعد أن قررت حبس 18 متهما على ذمة التحقيق، وفي كانون الأول العام الماضي ضبطت خمسة أشخاص جدد في القضية ذاتها