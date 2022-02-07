عاجل: 4 صواريخ حوثية على حرض ومثلث عاهم والتحالف يحدد من أين اطلقت

الإثنين 07 فبراير-شباط 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال التحالف العربي،اليوم الاثنين، ان الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه حرض ومثلث عاهم بمحافظة حجة.

وذكر ان الصواريخ الباليستية الحوثية أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي باتجاه حرض ومثلث عاهم.

واضاف: الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي.