عاجل: 4 صواريخ حوثية على حرض ومثلث عاهم والتحالف يحدد من أين اطلقت باحث يمني يحصل على براءة اختراع في الهند منظمة حقوقية تكشف قيام ميليشيا الحوثي بتجنيد الإثيوبيين قسراً للقتال جنرال أميركي كبير يصل الإمارات ويتحدث عن سبب الهجمات الصاروخية الحوثية وعلاقة ايران خطوة عسكرية ألمانية بشأن أوكرانيا.. ورد على "الحلقة الأضعف دموع نجم مصري تشعل الإنترنت.. وتبكي الملايين "فكرة مجنونة" تجعلك شابا.. وتبعد شبح الشيخوخة عنك جريمة سرقة بالملايين تزعج العالم.. والفاعل "دولة منبوذة ندوة توعوية بمكتب الصحة حول دور للصحة العالمية والتعاون الدولي في مواجهة وباء كورونا في مأرب لن تصدق.. هاتف سامسونغ المقبل سيتم تصنيعه من هذه المادة
قال التحالف العربي،اليوم الاثنين، ان الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه حرض ومثلث عاهم بمحافظة حجة.
وذكر ان الصواريخ الباليستية الحوثية أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي باتجاه حرض ومثلث عاهم.
واضاف: الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي.