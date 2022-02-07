باحث يمني يحصل على براءة اختراع في الهند

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حصل الباحث اليمني، الدكتور نبيل عبدالله الباهلي، على براءة اختراع من المكتب المركزي لبراءات الاختراع في الهند (IPINDIAI) لتطويره عقارا طبيا مركبا من شأنه التغلب على عيوب نظام توصيل الأدوية التقليدية. حيث يستخدم الرش الموضعي عبر غشاء لمشتقات إيميدازول مثل كلوتريمازون، وكيتوكونازول وفوريكونازول.
ونقل موقع "العربية.نت" عن الدكتور الباهلي قوله إن التقنية عبارة عن غشاء رقيق شفاف غير لاصق يمكن أن يزيد من وقت التلامس ونفاذية الدواء، مما يؤدي إلى إطلاق الجرعات الفاعلة باستمرار، بما يضمن تأثيرات علاجية أقوى مقارنة بالأدوية الأخرى كالمستحضرات الموضعية أو المراهم.
وحسب الباهلي، فإن شركة منتجة بدأت بالتواصل لطلب عينات من الصيغ التي تم تطويرها ونشرها في مكتب براءات الاختراع الهندي، مشيراً إلى أن هذه التقنية الطبية ستتغلب على عيوب نظام التوصيل التقليدي للأدوية شبه الصلبة مثل الكريمات والمراهم.
جدير بالذكر أن المكتب المركزي لبراءات الاختراع في الهند سجل براءة الاختراع برقم 202241005026، ونشرها بالموقع الرسمي بناء على طلب رسمي تقدمت به أكاديمية "جي إس إس" للتعليم العالي والبحث بمدينة ميسور الهندية.