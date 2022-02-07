جنرال أميركي كبير يصل الإمارات ويتحدث عن سبب الهجمات الصاروخية الحوثية وعلاقة ايران

الإثنين 07 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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وصل قائد القيادة المركزية الأميركية " فرانك ماكنزي" إلى الإمارات، الأحد، لاستكمال الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للمساعدة في تعزيز أبوظبي بعد الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي المدعومة من ايران.

وقال ماكنزي للصحفيين، قبيل هبوطه في أبوظبي إن "الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى التي أُطلقت من اليمن ووصلت إلى الإمارات العربية المتحدة لم تُبتكر أو تُصنع أو تُصمم في اليمن... كل ذلك حدث في مكان آخر. لذلك أعتقد أننا بالتأكيد نرى علاقة إيرانية بهذا الأمر".

وأضاف: "المعدات التي يطلقونها هي بالتأكيد إيرانية. إذا لم توافق إيران على الهجمات، فهي بالتأكيد مسؤولة عنها أخلاقيا". وتتهم واشنطن طهران بتزويد الحوثيين بأسلحة متطورة.

وردا على سؤال عن أسباب الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون مؤخرا، قال ماكنزي إنها ربما تكون مدفوعة بمجموعة من السيناريوهات، منها الرد على الهزائم في ساحة القتال.

وقال: "من الصعب معرفة جميع أسباب الحوثيين وراء ذلك... أعتقد أن الحوثيين ليسوا معتادين على خسارة الأرض في اليمن".

وأشار الجنرال الأمريكي الى أن الغرض من زيارته هو التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن الإمارات، و"للتأكد من أن الإماراتيين يعرفون أننا شريك موثوق به".

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إرسال المدمرة الصاروخية الموجهة (يو إس إس كول) وسربا من مقاتلات إف-22 المتقدمة إلى الإمارات، حيث أثارت الهجمات الصاروخية الأخيرة القلق، وفق الإعلام الأمريكي.

وقال رئيس القيادة المركزية إن طائرات إف-22 ستزود الإمارات "بواحد من أفضل رادارات المراقبة في العالم"، القادرة على تحديد الأهداف، ومنها صواريخ كروز الهجومية البرية والطائرات المسيرة.

ولفت الى أن المدمرة كول ستعمل في المياه حول الإمارات وستراقب شحنات البضائع المهربة غير القانونية.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، هاجم الحوثيون الإمارات ثلاث مرات عبر الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، تسببت في أضرار مادية كبيرة، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.