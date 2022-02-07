ندوة توعوية بمكتب الصحة حول دور للصحة العالمية والتعاون الدولي في مواجهة وباء كورونا في مأرب

الإثنين 07 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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نظمت مؤسسة كوين للتنمية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب اليوم ندوة توعوية حول دور الصحة العالمية والتعاون الدولي في مواجهة وباء كورونا بحضور عدد من الأطباء وقيادات وكوادر القطاع الصحي بالمحافظة.

وفي الندوة قدم البروفسور فؤاد العودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية ونقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا محاضرة توعوية عبر الاتصال المرئي، تطرق فيها إلى خطورة فيروس كوفيد 19 ومتحوراته المتعددة، والإحصاءات المتعلقة بأعداد المصابين والمتعافين حول العالم وطرق ووسائل الوقاية من الفيروس وأهمية أخذ اللقاحات ونشر الوعي بوسائل الإعلام للحد من انتشار الوباء .

واستعرض العودة نتائج الجهود الدولية عبر مختلف المنظمات المعنية بالقطاع الصحي وأهمية العمل المشترك من أجل التغلب على الفيروس عبر ايصال اللقاحات إلى كل دول العالم والتوعية المجتمعية بضرورة أخذ جرعات التطعيم ، ومساعدة الدول الفقيرة في الحصول على اللقاحات المجانية.

وأثريت الندوة التي حضرها مدير الرعاية الصحية بمكتب الصحة الدكتور ناصر السعيدي والدكتور علي ساريه منسق منظمة الصحة العالمية بمارب.

والدكتور نبيل الشرعبي مسؤل فرق الاستجابه بالمحافظه وعبده ناشر مدير إدارة الترصد الوبائي وعزيز البيحاني مديرمركز العزل ورئيسة مؤسسة كوين لطيفة الصعفاني بالعديد من المداخلات والتساؤلات التي استفاد منها الحاضرين.