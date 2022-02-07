"فكرة مجنونة" تجعلك شابا.. وتبعد شبح الشيخوخة عنك جريمة سرقة بالملايين تزعج العالم.. والفاعل "دولة منبوذة ندوة توعوية بمكتب الصحة حول دور للصحة العالمية والتعاون الدولي في مواجهة وباء كورونا في مأرب لن تصدق.. هاتف سامسونغ المقبل سيتم تصنيعه من هذه المادة تفاصيل لاعب مغربي يفجر مفاجئة قوية و يهدي عائلة الطفل ريان منزلا مجهزا بالكامل الجامعة العربية ترحب بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي عاجل.. التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد المليشيات في صنعاء بعد إغلاق أشهر «مكتبة» باليمن.. «الإرياني»: الحوثي يستهدف تدمير عقول اليمنيين شاهد مالم تشاهده من قبل عملية تنكيل من قبل قوات العمالقة بمليشات الحوثي- فديو بي بي سي": إيران تعتقل العشرات من قادة الحرس الثوري
نظمت مؤسسة كوين للتنمية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب اليوم ندوة توعوية حول دور الصحة العالمية والتعاون الدولي في مواجهة وباء كورونا بحضور عدد من الأطباء وقيادات وكوادر القطاع الصحي بالمحافظة.
وفي الندوة قدم البروفسور فؤاد العودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية ونقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا محاضرة توعوية عبر الاتصال المرئي، تطرق فيها إلى خطورة فيروس كوفيد 19 ومتحوراته المتعددة، والإحصاءات المتعلقة بأعداد المصابين والمتعافين حول العالم وطرق ووسائل الوقاية من الفيروس وأهمية أخذ اللقاحات ونشر الوعي بوسائل الإعلام للحد من انتشار الوباء .
واستعرض العودة نتائج الجهود الدولية عبر مختلف المنظمات المعنية بالقطاع الصحي وأهمية العمل المشترك من أجل التغلب على الفيروس عبر ايصال اللقاحات إلى كل دول العالم والتوعية المجتمعية بضرورة أخذ جرعات التطعيم ، ومساعدة الدول الفقيرة في الحصول على اللقاحات المجانية.
وأثريت الندوة التي حضرها مدير الرعاية الصحية بمكتب الصحة الدكتور ناصر السعيدي والدكتور علي ساريه منسق منظمة الصحة العالمية بمارب.
والدكتور نبيل الشرعبي مسؤل فرق الاستجابه بالمحافظه وعبده ناشر مدير إدارة الترصد الوبائي وعزيز البيحاني مديرمركز العزل ورئيسة مؤسسة كوين لطيفة الصعفاني بالعديد من المداخلات والتساؤلات التي استفاد منها الحاضرين.