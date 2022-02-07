تفاصيل لاعب مغربي يفجر مفاجئة قوية و يهدي عائلة الطفل ريان منزلا مجهزا بالكامل

الإثنين 07 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلن لاعب مغربي دولي سابق تبرعه ببناء منزل مجهز بالكامل لعائلة الطفل المغربي ريان، الذي توفي بعد خمسة أيام من سقوطه في بئر.

تبرع عبد الرزاق حمدالله، مهاجم نادي "اتحاد جدة" السعودي، بمنزل كامل لعائلة ريان. وأعلن اللاعب الدولي السابق ذلك من خلال منشور على صفحته الخاصة في "إنستغرام"، الذي جاء فيه : "السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين.

لقد مررنا بخمسة أيام قاسية جدا وخطفت قلوبنا نحن المغاربة و كل العرب والمسلمين بل حتى العالم أجمع، ننتظر خروج روح ابننا من ذلك البئر لكن قدر الله أن تخرج تلك الروح من البئر الى عنان السماء الى جنة الفردوس الأعلى، حمدنا الله و شكرناه على كل شيئ أخذ ريان و هو أحن به منا و أولى به منا، وبهذا المصاب أتقدم بأحر تعازي لعائلة ريان و أسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان، وقد قررت و باسمي واسم عائلتي و باسم كل المغاربة و المسلمين أن أساعد و أدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان، والديه وإخوته و أهديهم منزل مجهز بالكامل و نسأل الله أن يتقبل منا و يجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين، هذه مساعدة من أخ الى إخوته و الله ولي التوفيق.

وأرجو أيضا وهذه دعوة لكل من يستطيع مساعدتهم فليفعل ذلك من ممثلين ومغنيين و رياضيين ومسؤوليين ومشهورين جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله".

هذا وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراج الطفل، الذي سقط في بئر يوم الثلاثاء 1 فبراير/ شباط 2022، في إحدى القرى بضواحي مدينة شفشاون.

وأعلن الديوان الملكي عن وفاة الطفل ريان، وذلك في بيان رسمي جاء فيه: "عقب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام، اتصل جلالة الملك محمد السادس بوالدي الطفل الذي توفي بعد سقوطه في البئر