عاجل.. التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد المليشيات في صنعاء

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قبل قليل عن بدء تنفيذ عملية عسكرية مشروعة ضد المليشيات في صنعاء .
وأضاف التحالف أن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.