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عاجل.. التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد المليشيات في صنعاء

الإثنين 07 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قبل قليل عن بدء تنفيذ عملية عسكرية مشروعة ضد المليشيات في صنعاء .

 

وأضاف التحالف أن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

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