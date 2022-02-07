عاجل.. التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد المليشيات في صنعاء

الإثنين 07 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قبل قليل عن بدء تنفيذ عملية عسكرية مشروعة ضد المليشيات في صنعاء .

وأضاف التحالف أن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.