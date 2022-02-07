بعد إغلاق أشهر «مكتبة» باليمن.. «الإرياني»: الحوثي يستهدف تدمير عقول اليمنيين

الإثنين 07 فبراير-شباط 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ندد وزير الإعلامي اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأحد، بقيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بإغلاق أشهر مكتبة في اليمن.

وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “إن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بإغلاق مكتبة “أبي ذر الغفاري” في العاصمة المختطفة صنعاء، وبيع محتوياتها من الكتب، امتداد لسياسة التضييق على المؤسسات الثقافية والفكرية والإبداعية، ومساعيها لتجهيل المجتمع، ومسخ هويته وإغراقه بالأفكار المتطرفة المستوردة من طهران”.

وأضاف الإرياني “أن مكتبة أبي ذر الغفاري تعد أحد أشهر المكتبات في اليمن، وظلت طيلة أربعة عقود، قبلة للمثقفين والأدباء والكتاب والسياسيين والإعلاميين والباحثين وعامة القراء من مختلف مكونات المجتمع وأطيافه السياسية والاجتماعية، وضمت عشرات آلاف الكتب من مختلف الثقافات واللغات”.

ودعا الإرياني، المؤسسات الثقافية والإبداعية ودور النشر والأدباء والكتاب والمثقفين للتضامن وإدانة ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية، من تكميم للأفواه وإغلاق الصحف والمجلات ومنع الإصدارات ووقف دخول الكتب السياسية لمناطق سيطرتها، ومحاولاتها تجهيل المجتمع وتجريف مكتسبات 6 عقود من عمر الثورة”.