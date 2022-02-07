شاهد مالم تشاهده من قبل عملية تنكيل من قبل قوات العمالقة بمليشات الحوثي- فديو

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نشرت «ألوية العمالقة» اليوم الاحد فيديو يظهر استهدافها لعناصر وتمركز الميليشا الحوثية المارقة، والتي كانت وجهة صريحة لنيرانهم خلال عمليتها العسكرية الاخيرة في محافظة شبوة وحريب بمحافظة مأرب.
ووثق المقطع، جانبا من مواجهاتها مع مليشيا الحوثية الإرهابية، وملاحقتها لعناصرها الإرهابية .
ويظهر في الفيديو الذي نشرة المركز الاعلامي التابع لألوية العمالقة كيف استطاعت ألوية العمالقة من استهداف أماكن تجمع الميليشيا في أماكن حيوية في الجبال وعلى الجبهات.
ووثقت اللقطات خسائر فادحة في العتاد والأرواح تكبدتها المليشيا المدعومة من إيران، بينها دك متارس وعناصر القناصة وهدمها فوق رؤوسهم.
ومؤخرا؛ نجحت قوات ألوية العمالقة، في دحر المليشيا الإجرامية من مديريات بيحان في وقت قياسي، وطردها من حريب في محافظة مأرب فيما لازلت تواصل عملياتها الى جانب قوات الجيش بإتجاه مديرية الجوبة وبقية مديريات محافظة مأرب.