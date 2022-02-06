على غرار جريمة الإسماعيلية.. إيراني يذبح أخته ويسير برأسها في الشارع

الأحد 06 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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ليست “جريمة الإسماعيلية” في مصر، هي الأبشع على الإطلاق، ولكن شهدت إيران جريمة أكثر بشاعة، إذ أقدم شاب على قتل أخته وذبحها بفصل رأسها عن جسدها قبل أن يحمل رأسها ويسير بها في الشارع حاملًا في يده الأخرى السكين التي ارتكب بها جريمته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق الجريمة البشعة التي اهتز لها الجميع، مشيرين إلى أن الشاب ذبح أخته وخرج حاملًا رأسها بيد والسكين المستخدم في الجريمة بيد آخرى وهو يبتسم ويردد أنه غسل عاره، في مشهد مرعب وبشع.

وأفاد النشطاء أن الجريمة وقعت في “الأحواز”، حيث تصدر هاشتاق #مجرم_الأهواز الترند في إيران والمملكة وعدد من الدول الخليجية والعربية، معبرين عن صدمتهم من الجريمة البشعة.

يذكر أن شابا مصريا، كان قد أقدم على جريمة مماثلة بقتل رجل في الشارع في محافظة الإسماعيلية بمصر، وقطع رأسه بدم بارد قبل أن يتم القبض عليه ومحاكمته والقضاء بإعدامه، فيما لا يزال القضاء ينظر الاستئناف على الحكم في جريمة هزت مصر.