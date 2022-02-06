شاهد مالم تشاهده من قبل عملية تنكيل من قبل قوات العمالقة بمليشات الحوثي- فديو بي بي سي": إيران تعتقل العشرات من قادة الحرس الثوري على غرار جريمة الإسماعيلية.. إيراني يذبح أخته ويسير برأسها في الشارع مدير شرطة محافظة حجة يوجه دعوة عاجلة لـ أهالي المغرر بهم من المحاصرين في مدينة «حرض»ويؤكد: أيام المليشيا محدودة رئيس الوزراء يُشيد بانتصارات الجيش المتسارعة في محافظة حجة وهذا ما وجه به مفاجأة سارة من لاعب مغربي لـ أسرة الطفل «ريان» آخر تطورات المعارك في محافظتي حجة وأطراف مأرب..ضربات قاسية للمليشيات وخسائر فادحة تفاصيل الدعوة التي وجهها محافظ «شبوة» للدول الشقيقة والصديقة بيان نعي في وفاة زوجة الحاج هائل سعيد أنعم الحكومة اليمنية تتحدث مع الأمريكان عن الحوثيين والأجندة الايرانية وتحدي حقيقي أمامها
ليست “جريمة الإسماعيلية” في مصر، هي الأبشع على الإطلاق، ولكن شهدت إيران جريمة أكثر بشاعة، إذ أقدم شاب على قتل أخته وذبحها بفصل رأسها عن جسدها قبل أن يحمل رأسها ويسير بها في الشارع حاملًا في يده الأخرى السكين التي ارتكب بها جريمته.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق الجريمة البشعة التي اهتز لها الجميع، مشيرين إلى أن الشاب ذبح أخته وخرج حاملًا رأسها بيد والسكين المستخدم في الجريمة بيد آخرى وهو يبتسم ويردد أنه غسل عاره، في مشهد مرعب وبشع.
وأفاد النشطاء أن الجريمة وقعت في “الأحواز”، حيث تصدر هاشتاق #مجرم_الأهواز الترند في إيران والمملكة وعدد من الدول الخليجية والعربية، معبرين عن صدمتهم من الجريمة البشعة.
يذكر أن شابا مصريا، كان قد أقدم على جريمة مماثلة بقتل رجل في الشارع في محافظة الإسماعيلية بمصر، وقطع رأسه بدم بارد قبل أن يتم القبض عليه ومحاكمته والقضاء بإعدامه، فيما لا يزال القضاء ينظر الاستئناف على الحكم في جريمة هزت مصر.