مدير شرطة محافظة حجة يوجه دعوة عاجلة لـ أهالي المغرر بهم من المحاصرين في مدينة «حرض»ويؤكد: أيام المليشيا محدودة

الأحد 06 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دعا مدير عام الشرطة بمحافظة حجة العميد أمين الحجوري، أولياء الأمور للتواصل مع أبنائهم المغرر بهم مع مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات المحافظة لتسليم أنفسهم للجيش الوطني.. مؤكداً أن أيام المليشيا محدودة.

وقال العميد الحجوري ـ في تصريح صحفي لموقع الجيش"سبتمبر نت" بأن قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية تكذب على أهالي المغرر بهم من المحاصرين في حرض، وتوهمهم بأن لديها طريق إمداد لإنقاذ أبنائهم، لافتاً "أن تلك الوعود الكاذبة لن تنفعهم أو تنقذهم".

وأضاف العميد الحجوري بأن من كان يهتم بحياة قريبه فليتواصل معه لتسليم نفسه إلى أقرب نقطة أو موقع للجيش، مشيراً إلى الإعلان السابق لقائد المنطقة العسكرية الخامسة، اللواء الركن يحيى صلاح، بتأمينهم ومعالجة الجرحى منهم، ولم يعد أمامهم فرصة سوى اغتنام هذا العفو.

وقال مدير شرطة حجة بأن هذا النداء يأتي من منطلق المسؤولية الوطنية، ومن صميم مبادئ الدولة، مؤكداً تجاوب البعض مع النداءات السابقة وحافظوا على أبنائهم من محارق الموت مع مليشيا الحوثي الإرهابية.