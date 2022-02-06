مدير شرطة محافظة حجة يوجه دعوة عاجلة لـ أهالي المغرر بهم من المحاصرين في مدينة «حرض»ويؤكد: أيام المليشيا محدودة رئيس الوزراء يُشيد بانتصارات الجيش المتسارعة في محافظة حجة وهذا ما وجه به مفاجأة سارة من لاعب مغربي لـ أسرة الطفل «ريان» آخر تطورات المعارك في محافظتي حجة وأطراف مأرب..ضربات قاسية للمليشيات وخسائر فادحة تفاصيل الدعوة التي وجهها محافظ «شبوة» للدول الشقيقة والصديقة بيان نعي في وفاة زوجة الحاج هائل سعيد أنعم الحكومة اليمنية تتحدث مع الأمريكان عن الحوثيين والأجندة الايرانية وتحدي حقيقي أمامها عضو بارز في الكونغرس يتهم بايدن بالكذب على الشعب الأمريكي شاهد.. مدينة حرض الإستراتيجية كما لم تشاهدها من قبل مصدر مغربي مسئول يكشف السبب الذي أدى الى تأخر عملية انقاذ الطفل ريان
أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالانتصارات المتوالية التي تحققها الوية قوات الجيش والمقاومة الشعبية بدعم واسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في جبهات محافظة حجة واقتراب تحرير كامل مدينة حرض، ضمن عمليات حرية اليمن السعيد، الهادفة الى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
وأطلع رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه مساء اليوم مع محافظ حجة عبدالكريم السنيني، على سير العمليات العسكرية والانتصارات التي يحققها ابطال الجيش بمساندة تحالف دعم الشرعية، وما حققته من تحرير مناطق واسعة وتطويق مدينة حرض وتحرير أجزاء واسعة منها، بعد السيطرة على معسكر المحصام المطل على المدينة شرقا.. مؤكدا ان مليشيا الحوثي تشهد انهيارات كبيرة وخسائر غير مسبوقة في صفوفها وباتت محاصرة فيما تبقى من مدينة حرض ولم يبقى امامها خيار غير الاستسلام او الموت.
كما وجه رئيس الوزراء بتكثيف الجهود لازالة الألغام الحوثية من المناطق المحررة لتامين عودة النازحين وتطبيع الاوضاع الخدمية.