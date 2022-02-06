رئيس الوزراء يُشيد بانتصارات الجيش المتسارعة في محافظة حجة وهذا ما وجه به

الأحد 06 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالانتصارات المتوالية التي تحققها الوية قوات الجيش والمقاومة الشعبية بدعم واسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في جبهات محافظة حجة واقتراب تحرير كامل مدينة حرض، ضمن عمليات حرية اليمن السعيد، الهادفة الى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وأطلع رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه مساء اليوم مع محافظ حجة عبدالكريم السنيني، على سير العمليات العسكرية والانتصارات التي يحققها ابطال الجيش بمساندة تحالف دعم الشرعية، وما حققته من تحرير مناطق واسعة وتطويق مدينة حرض وتحرير أجزاء واسعة منها، بعد السيطرة على معسكر المحصام المطل على المدينة شرقا.. مؤكدا ان مليشيا الحوثي تشهد انهيارات كبيرة وخسائر غير مسبوقة في صفوفها وباتت محاصرة فيما تبقى من مدينة حرض ولم يبقى امامها خيار غير الاستسلام او الموت.

كما وجه رئيس الوزراء بتكثيف الجهود لازالة الألغام الحوثية من المناطق المحررة لتامين عودة النازحين وتطبيع الاوضاع الخدمية.