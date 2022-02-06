مدير شرطة محافظة حجة يوجه دعوة عاجلة لـ أهالي المغرر بهم من المحاصرين في مدينة «حرض»ويؤكد: أيام المليشيا محدودة رئيس الوزراء يُشيد بانتصارات الجيش المتسارعة في محافظة حجة وهذا ما وجه به مفاجأة سارة من لاعب مغربي لـ أسرة الطفل «ريان» آخر تطورات المعارك في محافظتي حجة وأطراف مأرب..ضربات قاسية للمليشيات وخسائر فادحة تفاصيل الدعوة التي وجهها محافظ «شبوة» للدول الشقيقة والصديقة بيان نعي في وفاة زوجة الحاج هائل سعيد أنعم الحكومة اليمنية تتحدث مع الأمريكان عن الحوثيين والأجندة الايرانية وتحدي حقيقي أمامها عضو بارز في الكونغرس يتهم بايدن بالكذب على الشعب الأمريكي شاهد.. مدينة حرض الإستراتيجية كما لم تشاهدها من قبل مصدر مغربي مسئول يكشف السبب الذي أدى الى تأخر عملية انقاذ الطفل ريان
عبر اللاعب الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله عن عزمه تقديم منزل مجهز بالكامل إلى أسرة الطفل ريان، الذي فارق الحياة وسط بئر بدوار اغران، في جماعة تمروت التابعة لإقليم شفشاون، وفق ما أعلن عنه عبر حسابه الرسمي بموقع “أنستغرام” للتواصل الاجتماعي.
وأضاف حمد الله ضمن المنشور: “لقد مررنا بخمسة أيام قاسية جدا، خطفت قلوبنا نحن المغاربة، وكل العرب والمسلمين والعالم أجمع (..) لكن؛ قدر الله أن تخرج تلك الروح من البئر إلى عنان السماء، إلى جنة الفردوس الأعلى”.
ونعى اللاعب المغربي البارز في كرة القدم وفاة الصغير ريان، كما توجه بأحر التعازي لأفراد عائلته، سائلا الله أن يرزقهم الصبر والسلوان.
وتابع حمد الله: “قررت بإسمي وباسم عائلتي، و بإسم كل المغاربة والمسلمين، أن أساعد وأدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان، والديه و إخوته، وأهديهم منزلا مجهزا بالكامل، و نسأل الله أن يتقبل منا ويجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين”.
واعتبر اللاعب المحترف في الدوري السعودي أن “هذه الهبة مساعدة من أخ إلى إخوته”، داعيا جميع الرياضيين والمسؤولين والمغنيين إلى مساعدة أسرة الطفل ريان في هذه المحنة.