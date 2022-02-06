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مفاجأة سارة من لاعب مغربي لـ أسرة الطفل «ريان»

الأحد 06 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- وكالات
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عبر اللاعب الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله عن عزمه تقديم منزل مجهز بالكامل إلى أسرة الطفل ريان، الذي فارق الحياة وسط بئر بدوار اغران، في جماعة تمروت التابعة لإقليم شفشاون، وفق ما أعلن عنه عبر حسابه الرسمي بموقع “أنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

 

وأضاف حمد الله ضمن المنشور: “لقد مررنا بخمسة أيام قاسية جدا، خطفت قلوبنا نحن المغاربة، وكل العرب والمسلمين والعالم أجمع (..) لكن؛ قدر الله أن تخرج تلك الروح من البئر إلى عنان السماء، إلى جنة الفردوس الأعلى”.

 

ونعى اللاعب المغربي البارز في كرة القدم وفاة الصغير ريان، كما توجه بأحر التعازي لأفراد عائلته، سائلا الله أن يرزقهم الصبر والسلوان.

 

وتابع حمد الله: “قررت بإسمي وباسم عائلتي، و بإسم كل المغاربة والمسلمين، أن أساعد وأدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان، والديه و إخوته، وأهديهم منزلا مجهزا بالكامل، و نسأل الله أن يتقبل منا ويجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين”.

 

واعتبر اللاعب المحترف في الدوري السعودي أن “هذه الهبة مساعدة من أخ إلى إخوته”، داعيا جميع الرياضيين والمسؤولين والمغنيين إلى مساعدة أسرة الطفل ريان في هذه المحنة.

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