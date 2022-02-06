آخر تطورات المعارك في محافظتي حجة وأطراف مأرب..ضربات قاسية للمليشيات وخسائر فادحة

الأحد 06 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تواصلت المعارك اليوم الأحد في مدينة حرض، شمال محافظة حجة، بين قوات الجيش والمقاومة من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، بينما أعلن الجيش تصديه لهجوم حوثي على مواقعه شمال غرب محافظة مأرب.

وفي التفاصيل، قال مصدر عسكري إن قوات الجيش نفذت خلال الساعات الماضية عملية تمشيط واسعة للأحياء الجنوبية، والغربية من مدينة حرض، كبدت خلالها المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأفاد بحسب "سبتمبر نت" أن قوات الجيش شنت قصفًا مركزًا استهدف مواقع وآليات للمليشيا الحوثية، أسفر عن تدمير دبابة وأطقم ومصرع عدد من عناصر المليشيا.

وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت عديد مواقع حوثية، أسفرت عن تدمير آليات ومصرع جميع من كانوا على متنها.

إلى ذلك أعلن الجيش الوطني كسر قواته هجوماً لمليشيا الحوثي في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله إن" مليشيا الحوثي حاولت استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية إلا أن قوات الجيش والمقاومة كانوا لها بالمرصاد".

وأضاف المصدر أن قوات الجيش والمقاومة أجبرت المليشيا على الفرار بعد سقوط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح.

وأشار إلى أن قوات الجيش تمكن من استعادت عربة بي إم بي وأسلحة متوسط وخفيفة خلفتها عناصر المليشيا الحوثية ولاذت بالفرار.