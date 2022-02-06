مدير شرطة محافظة حجة يوجه دعوة عاجلة لـ أهالي المغرر بهم من المحاصرين في مدينة «حرض»ويؤكد: أيام المليشيا محدودة رئيس الوزراء يُشيد بانتصارات الجيش المتسارعة في محافظة حجة وهذا ما وجه به مفاجأة سارة من لاعب مغربي لـ أسرة الطفل «ريان» آخر تطورات المعارك في محافظتي حجة وأطراف مأرب..ضربات قاسية للمليشيات وخسائر فادحة تفاصيل الدعوة التي وجهها محافظ «شبوة» للدول الشقيقة والصديقة بيان نعي في وفاة زوجة الحاج هائل سعيد أنعم الحكومة اليمنية تتحدث مع الأمريكان عن الحوثيين والأجندة الايرانية وتحدي حقيقي أمامها عضو بارز في الكونغرس يتهم بايدن بالكذب على الشعب الأمريكي شاهد.. مدينة حرض الإستراتيجية كما لم تشاهدها من قبل مصدر مغربي مسئول يكشف السبب الذي أدى الى تأخر عملية انقاذ الطفل ريان
تواصلت المعارك اليوم الأحد في مدينة حرض، شمال محافظة حجة، بين قوات الجيش والمقاومة من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، بينما أعلن الجيش تصديه لهجوم حوثي على مواقعه شمال غرب محافظة مأرب.
وفي التفاصيل، قال مصدر عسكري إن قوات الجيش نفذت خلال الساعات الماضية عملية تمشيط واسعة للأحياء الجنوبية، والغربية من مدينة حرض، كبدت خلالها المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
وأفاد بحسب "سبتمبر نت" أن قوات الجيش شنت قصفًا مركزًا استهدف مواقع وآليات للمليشيا الحوثية، أسفر عن تدمير دبابة وأطقم ومصرع عدد من عناصر المليشيا.
وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت عديد مواقع حوثية، أسفرت عن تدمير آليات ومصرع جميع من كانوا على متنها.
إلى ذلك أعلن الجيش الوطني كسر قواته هجوماً لمليشيا الحوثي في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله إن" مليشيا الحوثي حاولت استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية إلا أن قوات الجيش والمقاومة كانوا لها بالمرصاد".
وأضاف المصدر أن قوات الجيش والمقاومة أجبرت المليشيا على الفرار بعد سقوط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح.
وأشار إلى أن قوات الجيش تمكن من استعادت عربة بي إم بي وأسلحة متوسط وخفيفة خلفتها عناصر المليشيا الحوثية ولاذت بالفرار.