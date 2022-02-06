تفاصيل الدعوة التي وجهها محافظ «شبوة» للدول الشقيقة والصديقة

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دعا محافظ شبوة عوض الوزير اليوم الأحد الدول الشقيقة والصديقة إلى مساعدة شبوة في التغلب على آثار العدوان الحوثي على مديريات بيحان وتخليص أراضيها من حقول الألغام المختلفة، وعودة الحياة إلى طبيعتها وممارسة السلطات المحلية أعمالها.
ولفت المحافظ خلال لقائه، اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي مع السفير الفرنسي لدى بلادنا جان ماري، إلى حجم الإشكالية الكبيرة التي خلفتها المليشيا الحوثية، ومدى خطورتها على المجتمع في مديريات بيحان..مشيراً إلى انتزاع الكثير من الألغام الحوثية في بيحان.
وأشاد بالجهود اليمنية والسعودية لتطهير مديريات بيحان وعين وعسيلان من الألغام الحوثية، وعودة الأمن والاستقرار في شبوة بمساهمة كافة أبنائها بمختلف أطيافهم وحرصهم على العمل المشترك للقضاء على كافة عوامل الفوضى وأسبابها.
من جانبه عبر السفير الفرنسي، عن سعادته باللقاء الأول مع محافظ شبوة .. معرباً عن رغبته في زيارة محافظة شبوة في المستقبل ..مؤكداً دعم بلاده لكل الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.