بيان نعي في وفاة زوجة الحاج هائل سعيد أنعم

الأحد 06 فبراير-شباط 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تعز

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نعى شوقي احمد هائل سعيد انعم بعبارات حزينة جدته حرم الحاج المرحوم هائل سعيد أنعم والتي انتقلت الى رحمة الله ، اليوم الاحد ، في القاهرة.

وكتب شوقي في صفحته الرسمية على تويتر التالي:

من قلبٍ حزين، وعيونٍ دامعة، كانت فاجعتي كبيرة فجر هذا اليوم بوفاة صاحبة الفضل والعطاء المغفور لها بإذن الله تعالى - جدتي وأم أعمامي الأعزاء فؤاد ورشاد ونبيل هائل سعيد – لقد عِشتُ معها ومع جدي المرحوم الحاج هائل مراحل عديدة من عمري وارتبطتُ بهما ارتباطاً كبيراً وخاصاً، وزرعوا في نفسي وكافة افراد العائلة قيم الخير والعطاء والكرم والاحترام والتعامل الحسن والأخلاق الفاضلة.

وبهذا المصاب الجلل، لا نقول الا ما يرضي ربنا، ان العين لتدمع وان القلب ليخشع وإنا على فراقكِ يا جدتي لمحزونون، فلله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، أعزي نفسي وأعمامي وكافة افراد اسرتنا الفاضلة، داعيا المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها الفردوس الأعلى في الجنة.

إنا لله وإنا اليه راجعون

شوقي أحمد هائل سعيد

6 فبراير 2022م