الحكومة اليمنية تتحدث مع الأمريكان عن الحوثيين والأجندة الايرانية وتحدي حقيقي أمامها

الأحد 06 فبراير-شباط 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-سبأ

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قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، أن المليشيا الحوثية تقامر بأمن واستقرار المنطقة في سبيل تحقيق أجندة النظام الإيراني، الذي دأب على ابتزاز العالم عبر أذرعه من المليشيات الإرهابية في عدد من الدول العربية ومنها اليمن.

وأكد بن مبارك خلال لقائه في الرياض ،القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثرين ويستلي، أن اعتداءات المليشيا الممنهجة ضد المدنيين والأعيان المدنية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة.

وناقش وزير الخارجية مع "ويستلي" القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.. مندداً بالتصعيد العسكري المستمر الذي تقوم به المليشيات الحوثية.

كما استعرض بن مبارك التحديات التي تواجه عمل الحكومة خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والخدمي.. مشيراً الى أنه في الوقت الذي حققت الحكومة والجيش الوطني نجاحات عدة بتحرير العديد من المناطق من سيطرة المليشيا الحوثية، فإن التحدي الحقيقي يكمن في إعادة تطبيع الأوضاع الخدمية والاقتصادية وهي المهمة التي تتطلب دعم الحكومة من قبل كافة الأشقاء والأصدقاء وبما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والذي سينعكس بشكل إيجابي على التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تشهدها بلادنا.

من جهتها أعربت القائم بأعمال السفير الأمريكي، عن دعم بلادها لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل يساعد على إنهاء الصراع في اليمن.

كذلك جددت دعم بلادها للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.