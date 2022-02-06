شاهد.. مدينة حرض الإستراتيجية كما لم تشاهدها من قبل

الأحد 06 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نشر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش الوطني صورا لمدينة حرض بمحافظة حجة، الحدودية مع السعودية.

وتظهر الصور حجم الدمار الذي لحق بالمدينة الاستراتيجية جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثي التي تتحصن فيها.

واطلقت قوات الجيش الوطني الساعات الماضية عملية عسكرية باتجاه مدينة حرض.

واستطاعت القوات التقدم في مناطق عديدة في المدينة وحررت مواقع عسكرية كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي.