مصدر مغربي مسئول يكشف السبب الذي أدى الى تأخر عملية انقاذ الطفل ريان

الأحد 06 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 423

كشف مصدر مغربي مسؤول،اليوم الاحد، السبب وراء تأخر عملية الوصول إلى الطفل ريان القابع في قعر بئر.

وأوضح المصدر المغربي لصحيفة "هسبريس" المغربية، أن صخرة صغيرة عطلت عمليات الإنقاذ لمدة طويلة، خاصة أن عمليات الحفر وتكسيرها تتطلب صبرا ودقة حتى لا تتسبب عملية الإنقاذ في كارثة قد تطال الفريق الفني الذي يعمل في ظل تربة هشة.

وقال إن الصخرة التي كانت توجد في عمق النفق الذي تم حفره للوصول إلى الطفل ريان، تطلب تكسيرها أكثر من 3 ساعات متواصلة للوصول للطفل.

وفي وقت سابق، أعلن رجال الإنقاذ أنهم تمكنوا من الوصول إلى مكان تموضع الطفل ريان في البئر العميقة التي سقط فيها يوم الثلاثاء الماضي، ثم تأخرت عملية انتشاله بسبب الصعوبات التي واجهتهم.

وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والعالق في منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب، العالم أجمع.

وظهرت أسرة الطفل المغربي ريان في مشهد مؤثر عقب تلقيها خبر وفاة ابنها ريان، بعد أن أمضى 5 أيام عالقا داخل بئر على عمق 32 مترا تحت الأرض.

وأجرت قناة "الغد" لقاء مع أسرة الطفل الراحل ريان عقب وفاته.

وأعلن الديوان الملكي في المغرب، السبت، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.

وأفاد بيان للديوان الملكي في المغرب، أنه على أثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع خالد أورام وسيمة خرشيش والدي الفقيد الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر.

يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما أظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق.