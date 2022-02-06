بعد ظهور طارق مع احمد ويحيى.. مؤتمر صنعاء يجدد الولاء للحوثيين ويتبرأ من عائلة صالح وانصارهم «بيان»

الأحد 06 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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جدد حزب المؤتمر (جناح صنعاء) الولاء للحوثيين، وقال ان العلاقة معهم استراتيجية.

واصدر المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، بيانا ، اعلن فيه براءته ممن وصفهم بمنتحلي "صفة العضوية" في الداخل والخارج في إشارة ضمنية لعائلة الرئيس السابق والقيادات المحسوبة على جناحه والتي اجتمعت في وقت سابق في الإمارات.

بيان مؤتمر صنعاء جاء بعد ساعات من لقاء جمع عائلة صالح بينهم (أحمد علي صالح) المعين من جناح صنعاء في منصب نائب رئيس الحزب منذُ ابريل 2019، وأبن عمه (يحيى محمد صالح) المعين عضوا في اللجنة العامة للحزب، والعميد (طارق محمد صالح)، وآخرين في دولة الأمارات العربية.

وقال البيان إن "الأمانة العامة تتابع التطورات سيما تلك المواقف والتصريحات التي تصدر ممن ينتحلون صفة العضوية ويسيئون إلي المؤتمر وإلى قيادته في صنعاء بشكل متكرر، سواء اكانوا من المرتزقة في الخارج او من مرضى النفوس في الداخل" .

وقال البيان، إن "الذين يظهرون للحديث عن المؤتمر في وسائل الاعلام الخارجية او بعض وسائل الاعلام الداخلية وهم منتحلين صفة العضوية فيه زورا وبهتانا لا يمثلون الا أنفسهم ولا علاقة للمؤتمر بتصريحاتهم".

وأضاف أن "مواقف المؤتمر من مختلف القضايا الداخلية والخارجية تعبر عنها قيادته التنظيمية والسياسية ممثلة برئيس المؤتمر الشيخ صادق بن امين ابوراس واللجنة العامة والامانة العامة".

وأشار إلى من وصفهم بـ "المرتزقة وعملاء" دول التحالف المتواجدين في الخارج والذين يتم استخدامهم من قبل التحالف ودوله لتحقيق اهدافه"، مؤكدا أنهم "باتوا مكشوفين ومعروفين بسيماهم ومواقفهم لدى غالبية ابناء شعبنا اليمني".

وحذر البيان من الخطر الذي يمثله من وصفهم بـ "المتخفيين والمندسين في اوساطنا في الداخل كون مواقفهم وتصريحاتهم وكتاباتهم وحملاتهم المسيئة للقوى الوطنية المقاومة للعدوان هي اشد خطرا من ما يفعله مرتزقة الخارج".

وقال إن هؤلاء "يخلخلون تماس الجبهة الداخلية والسعي بكل وسيلة لزرع الشك واثارة الفتنة بين القوى الوطنية المواجهة"، في إشارة إلى تحالف المؤتمر والحوثيين الذي انهار اصلا بانقلاب المليشيا على زعيم الحزب في ديسمبر 2017م.

وأردف: "ما يثير الكثير من التساؤلات عن حقيقة اهدافهم ومدى ارتباطهم بمساعي ومخططات دول تحالف العدوان التي تسعى يائسة لاستهداف وحدة الجبهة الداخلية ظنا منها انها ستحقق بذلك ما عجزت عن تحقيقه عسكريا".

وأشار البيان إلى العلاقة القوية والاستراتيجية الرابطة بين المؤتمر (جناح صنعاء) والحوثيين، مؤكدا أنها "لن تتأثر بحملات واساءات مرتزقة وعملاء العدوان ولا الاعيب الخونة والمندسين في الداخل، ذلك ان هذه العلاقة مرتبطة بقضية مقدسة هي الدفاع عن اليمن وشعبه ووحدته وسيادته واستقلاله "، وفق البيان.

ويأتي هذا البيان، بعد تغريدة للأمين العام المساعد للمؤتمر أبوبكر القربي، دعا فيها إلى تعامل أطراف الصراع بنزاهة مع أي وسيط نزيه من أجل إيقاف الحرب.