رسائل "أخوية" بين أمير قطر والرئيس أردوغان

الأحد 06 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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بعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب ‏أردوغان وزوجته، أمينة أردوغان، تمنى فيها لهما الشفاء العاجل من فيروس كورونا، بعد إعلان إصابتهما به.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "تمنياتي بالشفاء العاجل لأخي العزيز فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وزوجته السيدة أمينة، من فيروس كورونا، مع دوام الصحة والعافية لهما".

من جانبه، رد الرئيس أرودغان، على رسالة أمير قطر على حسابه في "تويتر"، وقال: "أخي العزيز الأمير الشيخ تميم، نشكركم مع زوجتي على تمنياتكم بالسلامة، ونبلغ بحضوركم سلامنا ومحبتنا إلى الشعب القطري".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أمس السبت، عن إصابته وعقيلته، أمينة أردوغان، بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أردوغان أمس في تغريدة: "اليوم كانت نتيجة اختبار الكشف عن كوفيد-19، الذي أجريته مع زوجتي بعد أعراض خفيفة، إيجابية".

وأضاف: "لحسن الحظ لدينا مرض خفيف، وقد تم أبلاغنا أن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون".

وتابع: "نحن نواصل ممارسة مهماتنا وعملنا في المنزل، كما نتطلع إلى دعواتكم