طلبات الطعام بصنعاء.. تحملها الخيول إلى المنازل

الأحد 06 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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في ظاهرة غريبة من نوعها، فاجأ اليمنيون العالم باعتماد الخيول وسيلة لتوصيل الطعام إلى المنازل، حيث جالت مجموعة من الخيول في أرجاء العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن لجأت إحدى شركات التوصيل الى مفاجئة عملائها بإيصال الطلب على صهوة الخيل.

إلى ذلك، تداول نشطاء على منصات السوشيال ميديا، صوراً لإحدى المطاعم وهي تستخدم مجموعة من الخيول لتوصيل طلبات الطعام إلى البيوت، ووصفوا هذه الظاهرة بأنها تدمج بين حقبة الجاهلية والعصر الحديث، يأتي ذلك نتيجة انعدام المشتقات النفطية وتوقف حركة النقل والمواصلات في صنعاء.

وانتشرت تلك الصور والفيديوهات على مختلف المنصات، مع تعليقات حملت الكثير من الإعجاب والاستغراب لدى الكثيرين. وأكد نشطاء أن الشعب اليمني في زمن الحرب والفقر والحصار، يثبت للعالم كل يوم جسارته ومرونته في التعايش مع نيران الأزمات والتكيف مع أشد الظروف الاقتصادية قسوة، مبتكراً أساليب جديدة كنوع من المقاومة والصمود رغم المآسي وضربات القهر المتلاحقة.

ومن جهته، قال إبراهيم عوض إن استخدام الخيول ليس إلا رسالة إلى المجتمع الإنساني بهدف لفت النظر لأزمة البترول التي أصابت البلاد بشلل تام، ما دفع أصحاب المطاعم إلى ابتكار طريقة جديدة لتسير مصالحها وإبهار عملائها.

فرسان التوصيل فكرة ليست سيئة، في رأي محمد داوود، معتبراً أنه "من الأفضل توظيف عربات نقل تجرها الخيول في شوارع صنعاء الضيقة للترويج للسياحة واستخدامها وسيلة نقل للسكان".