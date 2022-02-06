عدن تستقبل الدفعة السابعة من منحة الوقود السعودية

الأحد 06 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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استقبلت السلطات اليمنية في ميناء عدن أمس (السبت) الدفعة السابعة من منحة الوقود السعودية البالغ قيمتها نحو 422 مليون دولار، والتي خصصتها السعودية لإسناد الحكومة اليمنية وتخفيف معاناة السكان في المناطق المحررة، بإشراف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وبحسب ما أوردته المصادر الرسمية اليمنية، بلغ إجمالي قيمة الكميات الواردة من المنحة النفطية السعودية لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المحررة نحو 312 مليون دولار، نسبة المدفوع من المانح 72 في المائة، ومن الحكومة 28 في المائة.

وذكرت المصادر أنه تم أمس (السبت) بميناء الزيت في العاصمة المؤقتة عدن، استقبال الدفعة السابعة من المنحة النفطية السعودية، البالغة 60 ألف طن متري من مادة الديزل، في حين من المقرر أن تصل إلى الميناء ذاته، خلال الأيام القليلة القادمة، كمية 30 ألف طن متري من مادة المازوت، استكمالا لوصول الدفعة السابعة.

وفي هذا السياق أشار مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي، إلى مساهمة المنحة السعودية، منذ بدايتها في شهر مايو (آيار) من العام الماضي 2021، بتشغيل أكثر من 65 محطة كهربائية، وتحسين إنتاج الطاقة الكهربائية.

وبين مدخلي أنه تم إنتاج أكثر من 1.960 غيغا واط من الطاقة الكهربائية حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما انخفض الفاقد بالطاقة المنتجة بنسبة 12 في المائة، وارتفعت الطاقة المنتجة بنسبة 17 في المائة للعام الماضي 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، وأيضا ارتفعت الطاقة المرسلة بنسبة 12 في المائة وكذا ارتفعت مبيعات الكهرباء بنسبة 13 في المائة وارتفع متوسط ساعات تشغيل الكهرباء إلى أكثر من 20 ساعة في بعض المحافظات، وارتفع متوسط تشغيل الكهرباء في عدن بنسبة 20 في المائة.

من جهته، قال وكيل وزارة الكهرباء في الحكومة اليمنية عبد الحكيم فاضل إن المنحة النفطية السعودية حققت نتائج إيجابية شملت العديد من القطاعات الحيوية، وساهمت أيضا بتحسن الاقتصاد الوطني من خلال توفير المبالغ المالية وتسخيرها للمجالات التنموية.

في غضون ذلك، جدد وكيل محافظة عدن محمد شاذلي، التأكيد على أهمية الدور الكبير للمنحة في تحسين الخدمات الأساسية وبمقدمها خدمة الكهرباء التي تعتبر عصب الحياة، مشددا في تصريحات رسمية نقلتها وكالة «سبأ» على أهمية تكاتف جهود الجميع لمواصلة عملية الإصلاحات والتحسن في مختلف المجالات الخدمية وتحسين الأوضاع العامة للمواطنين.

بدوره، أفاد مساعد رئيس لجنة التسيير المشتركة للإشراف ومتابعة تنفيذ اتفاقية منحة المشتقات النفطية السعودية المهندس وليد العباسي، بأن إجمالي الكميات الواردة من الدفعات السبع لوقود المنحة السعودية، بلغ 452 ألف طن متري من الديزل بنسبة 50 في المائة من الكمية المحددة باتفاقية المنحة البالغة 909 آلاف و591 طنا متريا من الديزل، و232 ألف طن متري من المازوت بنسبة 66 في المائة من الكمية المحددة بالاتفاقية البالغة 351 ألفا و304 أطنان مترية من المازوت، بإجمالي 422 مليون دولار