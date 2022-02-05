عاجل.. الآن..خروج «الطفل ريان» من البئر..تفاصيل

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تكللت عملية إخراج الطفل ريان بالنجاح، حيث خرج الطفل من البئر المائي الذي سقط فيه منذ الثلاثاء الماضي.
وكانت وسائل إعلام م غربية قد ذكرت أن فريقًا طبيًا يرأسه طبيب مختص في الإنعاش وممرضون، وصلوا إلى داخل النفق الذي يتواجد به الطفل ريان، حيث استطاعوا الوصول إليه، وفق ما أكدته مصادر من مسرح عملية الإنقاذ.
وقالت صحيفة هسبريس المغربية إنه لا تزال سيارة إسعاف مرابطة بالقرب من مكان سقوط الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمركز تمروت.
يذكر أن وسائل إعلام تناقلت أن الطفل ريان يعاني بعد إنقاذه من إصابة في الدماغ والرئة وكسور متعددة.
وكان الطفل ريان، خمس سنوات، قد سقط بشكل عرضي ليل الثلاثاء في هذه البئر الضيقة، والتي يصعب النزول فيها.
وأثارت قصة الطفل ريان اهتماماً واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، وترقباً كبيراً لعمليات الإنقاذ، إذ تصدر وسم “أنقذوا ريان” قائمة المواضيع الأكثر تداولاً في المغرب.