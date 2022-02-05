فيديو يظهر توغل قوات الجيش في أحياء مدينة "حرض"

السبت 05 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 195

تواصل قوات الشرعية تقدمها باتجاه مركز مدينة حرض بمحافظة حجة، شمالي غرب البلاد، من محورين على الخط الدولي الرابط بين عبس والمدينة جنوبا، والخط الرابط بين حرض وميدي غربا.

ونشر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة مساء اليوم السبت مشاهد مصورة، تظهر توغل قوات الجيش في الأحياء الجنوبية والغربية لمدينة حرض، وسط اشتباكات عنيفة مع ميليشيا الحوثي المتحصنين داخل المدينة.