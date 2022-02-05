المليشيات تصفي شيخاً قبليا في أحد سجونها بصنعاء وشقيقه يرفض إستلام جثته

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أكدت مصادر محلية اليوم السبت وفاة أحد مشائخ محافظة صعدة تحت التعذيب في سجون المليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.
ونقل موقع"العاصمة أونلاين" عن المصادر قولها" بأن الشيخ "عبدربه داجي" أحد مشائخ آل سالم بمديرية كتاف التابعة لمحافظة صعدة، توفي في سجن المليشيا، بعد تعذيبه لأربعة أشهر.
وقالت إن المليشيا اختطفت "داجي" من سوق دارس شمال العاصمة، لتودعه في أحد سجونها، دون ذكر تفاصيل أخرى عن أسباب ودوافع الاختطاف.
وتعرض الشيخ عبدربه داجي لتعذيب جسدي كبير، ظهر ذلك بعد معاينة جثته، التي أودعتها مليشيا الحوثي في ثلاثة المستشفى الجمهوري بصعدة وفق المصادر.
وأكدت المصادر أن شقيق الشيخ داجي، الشيخ أحمد عبدالله داجي رفض استلام جثة أخيه، من المستشفى، ورفض التعاطي مع أوامر المليشيا، مطالباً بكشف المتسببين بقتله.
وفي وقت سابق تم رصد تصفية المليشيا لأكثر من 12 شيخاً قبلياً خلال الفترة من (مارس 2020 إلى فبراير 2021) ضمن مسلسل تخلص الجماعة من بعض الموالين لها، على خلفية فشل حملات التحشيد، أو مع تزايد المخاوف من الخروج عن صف المليشيا والانضمام للشرعية.