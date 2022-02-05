دعا لتحريك جميع الجبهات ضد المليشيات.. مؤتمر «مأرب» يتحدث عن تحول كبير في مسار معركة أطراف «مأرب» لصالح قوات «الشرعية»

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أكد نائب رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظة مأرب سعود اليوسفي، اليوم السبت بأن محافظة مأرب شهدت تحولات عسكرية كبيرة في الميدان، لافتا إلى أن صمود أبطال الجيش والمقاومة الشعبية، مسنودين بتحالف دعم الشرعية، أفشلوا كل "الهجمات الحوثية التتارية" على المحافظة.
ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت" عن اليوسفي قولة بأن الانتصارات التي حققتها قوات الجيش والعمالقة مسنودة بتحالف دعم الشرعية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، سيسجلها التاريخ بأحرف من نور".
وأشاد اليوسفي بدور قوات العمالقة في المعارك الأخيرة التي حققت فيها انتصارات كبيرة في محافظتي مأرب وشبوة، داعيا لتحريك كل الجبهات ضد المليشيا الحوثية، التي تستفيد من توقف القتال فيها.
ودعا لتوحيد الموقف السياسي والعسكري لمواجهة المليشيا الحوثية وترك كل المهاترات، مطالباً باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض في أسرع وقت ممكن حتى يتم التفرغ لمواجهة المليشيا.
ولفت إلى أن كل القوى والتنظيمات والأحزاب السياسية في مأرب وقفت ضد الانقلاب الحوثي منذ البداية، وأعلنت موقفها السياسي الرافض للانقلاب، ودعمها الكامل للشرعية.
وأكد أن كل الأحزاب في محافظة مأرب، قدموا مئات الشهداء في سبيل الجمهورية، مشيدا بدور القوات المسلحة والأمن ورجال القبائل، الذين يقفون صفا منيعا لإحباط كل المؤامرات التي تحيكها مليشيا الحوثي.. داعيا لفرض هيبة الدولة وتفعيل مؤسساتها.